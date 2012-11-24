Samsung Galaxy S3 mini, il prezzo sta crollando

[caption id="attachment_2113" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 mini"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 mini continua a tenere banco, in questi giorni, soprattutto per quanto concerne il tema del prezzo. In Italia, infatti, siamo scesi quasi immediatamente sotto la soglia dei 350 euro, con proposte che sono arrivate addirittura a 329 euro, nonostante il prezzo di listino emerso durante la presentazione a Francoforte, più di un mese fa, fosse pari a 449 euro. Anche all’estero, in queste ore, le cose sembra stiano iniziando a cambiare, considerando che Amazon consente di portarsi a casa il device a 410 dollari negli Stati Uniti, facendo venir meno quei vincoli contrattuali fino a questo momento indispensabili per acquistare il Samsung Galaxy S3 mini. Allo stesso tempo, riscontriamo che le pretese di Carphone Warehouse sono scese al dì sotto delle 300 sterline. Insomma, una serie di proposte interessanti per il Samsung Galaxy S3 mini.