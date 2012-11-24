Samsung Galaxy S3 dual sim, dubbi sull'uscita in Europa
di Redazione
24/11/2012
[caption id="attachment_2851" align="aligncenter" width="480" caption="Samsung Galaxy S3 dual sim"][/caption] Samsung Galaxy S3 dual sim anche in uscita anche Europa? In queste ore ha preso piede sul web una voce piuttosto inaspettata, considerando che alcune fonti danno per scontato l’arrivo dell’ennesima variante del device Android sul mercato del Vecchio Continente e, di conseguenza, anche in Italia. Si tratterebbe senza ombra di dubbio di una mossa a sorpresa da parte della casa produttrice e che, in quanto tale, lascia piuttosto scettici tutti coloro che seguono questo mondo. I device dual SIM, infatti, non hanno fatto registrare quel successo che molti produttori asiatici si sarebbero aspettati negli anni scorsi, lasciando indurre che difficilmente il colosso coreano azzardi una scelta di questo tipo, con il rischio di “sporcare” l’immagine dello stesso Samsung Galaxy S3, qualora le vendite della versione dual sim dovessero far registrare un flop.
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S3 e Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi: novità sui tempi di spedizione
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S3 mini, il prezzo sta crollando
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna
12/08/2016
Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo
15/02/2016