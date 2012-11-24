Caricamento...

Samsung Galaxy S3 dual sim, dubbi sull'uscita in Europa

di Redazione

24/11/2012

[caption id="attachment_2851" align="aligncenter" width="480" caption="Samsung Galaxy S3 dual sim"]Samsung Galaxy S3 dual sim[/caption] Samsung Galaxy S3 dual sim anche in uscita anche Europa? In queste ore ha preso piede sul web una voce piuttosto inaspettata, considerando che alcune fonti danno per scontato l’arrivo dell’ennesima variante del device Android sul mercato del Vecchio Continente e, di conseguenza, anche in Italia. Si tratterebbe senza ombra di dubbio di una mossa a sorpresa da parte della casa produttrice e che, in quanto tale, lascia piuttosto scettici tutti coloro che seguono questo mondo. I device dual SIM, infatti, non hanno fatto registrare quel successo che molti produttori asiatici si sarebbero aspettati negli anni scorsi, lasciando indurre che difficilmente il colosso coreano azzardi una scelta di questo tipo, con il rischio di “sporcare” l’immagine dello stesso Samsung Galaxy S3, qualora le vendite della versione dual sim dovessero far registrare un flop.

