Samsung Galaxy S3 e Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi: novità sui tempi di spedizione
di Redazione
25/11/2012
[caption id="attachment_1692" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 e Samsung Galaxy Tab 2"][/caption] Il Samsung Galaxy S3 continua ad essere protagonista, in queste settimane, di discussioni nei vari forum di settore, per quanto concerne un argomento delicato, come quello della promozione che la scorsa estate ha investito il cosiddetto Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi, relativamente ai tempi di spedizione del modello. In particolare, dopo diverse settimane di polemiche da parte degli utenti, che hanno regolarmente acquistato un Samsung Galaxy S3 con garanzia Italia nel periodo valido per la promozione, per poi effettuare la registrazione del device su Samsung Exclusive, segnaliamo che in diversi casi il Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi è stato ormai consegnato, oppure che la spedizione è ormai in fase avanzata. Insomma, i casi dell'ormai noto "in attesa merce" sono sempre meno frequenti e a breve questa telenovela si concluderà per tutti.
