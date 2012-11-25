Samsung Galaxy S4 e processore otto core, nuovi rumors
di Redazione
25/11/2012
[caption id="attachment_2857" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"][/caption] Il Samsung Galaxy S4 potrebbe essere dotato di un incredibile processore da otto core, che, se confermato, rischierebbe di scavare un enorme solco tra il modello realizzato dal colosso coreano, la cui uscita dovrebbe essere in programma la prossima primavera, e i principali rivali del settore, soprattutto i device Apple. Le voci, in tal senso, hanno iniziato a diffondersi ad inizio settimana, ma in queste ore si insiste sul fatto che il colosso coreano potrebbe a breve presentare ufficialmente questi nuovi chip. Dovremmo essere al cospetto (il condizionale è d'obbligo) di un SoC di nuovissimaa generazione, basato su un'architettura big.LITTLE a 8 core. In aggiunta, poi, potremmo andare incontro ad una doppia strada per l'ottimizzazione delle sue performance: 4 ARM Cortex A15 per le prestazioni dei device e 4 ARM A7 per il rispettivo risparmio energetico. Tutto questo per il Samsung Galaxy S4?
