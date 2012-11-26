Samsung Galaxy S3, nuovo caso batteria

[caption id="attachment_2666" align="aligncenter" width="450" caption="Samsung Galaxy S3 batteria"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 riesce costantemente a far parlare di sé, per quanto concerne un tema scottante come quello della batteria. A differenza di quanto si possa pensare, però, l'ultimo caso non riguarda tanto il tema della sua durata, quanto della tempistica necessaria per portare a termine un ciclo di ricarica. Alcune segnalazioni, negli ultimi giorni, hanno fatto presente che il Samsung Galaxy S3 avrebbe addirittura un tempo di ricarica pari ad otto ore, in seguito all'aggiornamento del sistema operativo del device ad Android Jelly Bean. Partendo dal presupposto che siamo al cospetto di casi isolati, fa comunque un certo effetto sapere che in alcune circostanze siano stati raggiunti livelli simili, auspicando che Samsung intervenga al più presto con l'opportuno aggiornamento, in grado di ripristinare valori accettabili per tempi di ricarica e durata della batteria.