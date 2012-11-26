Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3, nuovo caso batteria

Redazione Avatar

di Redazione

26/11/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2666" align="aligncenter" width="450" caption="Samsung Galaxy S3 batteria"]Samsung Galaxy S3 batteria[/caption] Il Samsung Galaxy S3 riesce costantemente a far parlare di sé, per quanto concerne un tema scottante come quello della batteria. A differenza di quanto si possa pensare, però, l'ultimo caso non riguarda tanto il tema della sua durata, quanto della tempistica necessaria per portare a termine un ciclo di ricarica. Alcune segnalazioni, negli ultimi giorni, hanno fatto presente che il Samsung Galaxy S3 avrebbe addirittura un tempo di ricarica pari ad otto ore, in seguito all'aggiornamento del sistema operativo del device ad Android Jelly Bean. Partendo dal presupposto che siamo al cospetto di casi isolati, fa comunque un certo effetto sapere che in alcune circostanze siano stati raggiunti livelli simili, auspicando che Samsung intervenga al più presto con l'opportuno aggiornamento, in grado di ripristinare valori accettabili per tempi di ricarica e durata della batteria.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4, le ultime sulla batteria

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4 e processore otto core, nuovi rumors

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015