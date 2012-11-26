Samsung Galaxy S4, le ultime sulla batteria

[caption id="attachment_2631" align="aligncenter" width="300" caption="Samsung Galaxy S4 vs. iPhone 5S"] [/caption] Samsung Galaxy S4 con una batteria da 3000 mAh? E' questa una delle voci che vi abbiamo riportato nel corso delle ultime settimane, per quanto concerne la possibile svolta di Samsung sotto questo punto di vista, con la sensazione, però, che andremo incontro a rumors ancora più significativi nel corso delle prossime settimane. Il motivo? Diversi addetti ai lavori coreani insistono sul fatto che il Samsung Galaxy S4 sarà caratterizzato da un processore da otto core, il che, potenzialmente, potrebbe richiedere prestazioni ancora più significative alla batteria, senza ovviamente tralasciare lo sforzo necessario per sostenere i display di nuova generazione concepiti da Samsung. Manca ancora tanto alla presentazione del nuovo Samsung Galaxy S4, più di quanto in molti riportano in questi giorni, ma la telenovela sulle sue presunte caratteristiche è ufficialmente iniziata.