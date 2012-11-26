Samsung Galaxy S3 a prezzo scontato, l'offerta di Sprint

[caption id="attachment_2251" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 prezzo piu basso"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 ad un prezzo scontato? Purtroppo, in queste ore, abbiamo avuto modo di riscontrare come i livelli di costo per gli utenti europei, soprattutto quelli italiani, siano decisamente superiori rispetto alla media degli altri Paesi, in primis gli Stati Uniti. Basti pensare al fatto che l’operatore Sprint, in occasione del Black Friday, ha consentito di portarsi a casa il device con uno sconto pari addirittura a 150 dollari. Per alcune ore, dunque, il modello è stato disponibile con un contributo iniziale di appena 50 dollari, cui verrà ovviamente associato un piano contrattuale, dalla durata di due anni. Secondo i media statunitensi, più in particolare, il Samsung Galaxy S3 tramite Sprint, oltre, al contributo iniziale, richiede una spesa pari a 79,99 dollari, comprensiva di tasse e di ogni tipo di supplemento.