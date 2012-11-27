Samsung Galaxy S3, durata batteria: rumors sull'aggiornamento

[caption id="attachment_2449" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 durata batteria"] [/caption] Samsung Galaxy S3 e durata della batteria che producono costantemente discussioni in Rete, soprattutto ora che quasi tutti gli utenti hanno potuto effettuare finalmente l’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.1, con l’update, che, paradossalmente, ha arrecato danni non da poco alla batteria da 2100 mAh del diffusissimo smartphone. In particolare, aumentano di giorno in giorno gli utenti che si lamentano proprio a casa della durata della batteria, ma soprattutto aumenta il numero di chi afferma che il gap dell’autonomia, rispetto alla fase antecedente all'aggiornamento è effettivamente pari al 30%. Un calo drastico, dunque, per la durata della batteria aggiornata ad Android Jelly Bean, al punto che voci di corridoio danno praticamente per certo una patch ufficiale da parte di Samsung entro il 2012, probabilmente ancora prima che venga rilasciato il sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.2.