Samsung Galaxy S4 e Samsung Galaxy Grand: design e caratteristiche

[caption id="attachment_2869" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy Grand"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 avrà un design molto simile a quello del Samsung Galaxy Grand, dispositivo che, a sua volta, ha ricevuto da pochissimi giorni la tanto attesa certificazione FCC, step fondamentale, in attesa della commercializzazione del modello. Misterioso, per forza di cose, il suo aspetto. Ragion per cui, coloro che speravano di saperne di più in modo automatico anche sul Samsung Galaxy S4, è meglio che si mettano l’anima in pace. Qualche certezza in più, invece, per quanto concerne le caratteristiche del Samsung Galaxy Grand, considerando che dovremmo andare incontro ad un device basato sul sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.1, senza dimenticare il processore Exynos 4412 quad core a ben 4 GHz. Saranno riscontrate analogie, anche dal punto di vista puramente tecnico, con il Samsung Galaxy S4?