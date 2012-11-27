Samsung Galaxy S4 e Samsung Galaxy Grand: design e caratteristiche
di Redazione
27/11/2012
[caption id="attachment_2869" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy Grand"][/caption] Il Samsung Galaxy S4 avrà un design molto simile a quello del Samsung Galaxy Grand, dispositivo che, a sua volta, ha ricevuto da pochissimi giorni la tanto attesa certificazione FCC, step fondamentale, in attesa della commercializzazione del modello. Misterioso, per forza di cose, il suo aspetto. Ragion per cui, coloro che speravano di saperne di più in modo automatico anche sul Samsung Galaxy S4, è meglio che si mettano l’anima in pace. Qualche certezza in più, invece, per quanto concerne le caratteristiche del Samsung Galaxy Grand, considerando che dovremmo andare incontro ad un device basato sul sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.1, senza dimenticare il processore Exynos 4412 quad core a ben 4 GHz. Saranno riscontrate analogie, anche dal punto di vista puramente tecnico, con il Samsung Galaxy S4?
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S4, uscita a maggio confermata dai test?
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S3, durata batteria: rumors sull'aggiornamento
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti
10/10/2019
Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio
26/07/2019
Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale
10/03/2018