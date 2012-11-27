Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4 e Samsung Galaxy Grand: design e caratteristiche

Redazione Avatar

di Redazione

27/11/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2869" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy Grand"]Samsung Galaxy Grand[/caption] Il Samsung Galaxy S4 avrà un design molto simile a quello del Samsung Galaxy Grand, dispositivo che, a sua volta, ha ricevuto da pochissimi giorni la tanto attesa certificazione FCC, step fondamentale, in attesa della commercializzazione del modello. Misterioso, per forza di cose, il suo aspetto. Ragion per cui, coloro che speravano di saperne di più in modo automatico anche sul Samsung Galaxy S4, è meglio che si mettano l’anima in pace. Qualche certezza in più, invece, per quanto concerne le caratteristiche del Samsung Galaxy Grand, considerando che dovremmo andare incontro ad un device basato sul sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.1, senza dimenticare il processore Exynos 4412 quad core a ben 4 GHz. Saranno riscontrate analogie, anche dal punto di vista puramente tecnico, con il Samsung Galaxy S4?

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4, uscita a maggio confermata dai test?

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3, durata batteria: rumors sull'aggiornamento

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018