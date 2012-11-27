Samsung Galaxy S4, uscita a maggio confermata dai test?

[caption id="attachment_1840" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Samsung Galaxy S4 che potrebbe essere ufficialmente in uscita a maggio, come del resto ribadiamo da diverse settimane a questa parte, nonostante le continue indiscrezioni che da un po' di tempo a questa parte insistono sulla sua possibile presentazione, in occasione del Mobile World Congress 2013, in programma a febbraio. Particolarmente significativo, sotto questo punto di vista, quanto pubblicato da SamMobile, che ha parlato di una fotocamera da 13 megapixel, 2 GB di memoria RAM, display Full HD e Android 4.2. La fonte, comunque, ha evidenziato anche che i prototipi testati in queste circostanze hanno sempre caratteristiche inferiori rispetto ai modelli definitivi, come nel caso del Samsung Galaxy S3, il cui modello "prototipo" era dotato di un processore dual core, con il benchmark emerso a dicembre dello scorso anno. Il Samsung Galaxy S3 è stato commercializzato a maggio: il Samsung Galaxy S4 seguirà le stesse tempistiche per l'uscita?