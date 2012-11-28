Samsung Galaxy S3 su Liberostore, proteste degli utenti

[caption id="attachment_2251" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 prezzo piu basso"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 protagonista di una nuovo caso nella vendita online? Sembrerebbe così, almeno stando alle segnalazioni da parte di alcuni utenti, che hanno effettuato l’acquisto del dispositivo su Liberostore (la cui proposta è stata da noi recensita, senza alcuna responsabilità in merito) e che, a distanza di quasi un mese dall'ordine ancora non riescono ad avere notizie sullo stato della spedizione, oppure su un eventuale rimborso. Le “vittime”, più in particolare, lamentano feedback da parte del rivenditore spesso e volentieri discordanti tra loro, con l’impossibilità di avere risposte precise sull’ordine per il Samsung Galaxy S3. Come avvenuto con il caso riguardante il Samsung Galaxy S3 su Euronet Informatica, è lecito concedersi sempre il beneficio del dubbio, almeno fino a quando la controparte non dirà la sua, fermo restando quello che è il disagio di diversi utenti, che non conoscono ancora la sorte di una spesa non indifferente.