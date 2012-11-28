Samsung Galaxy S4: prezzo, caratteristiche e funzionalità previste

[caption id="attachment_1818" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 sarà il nuovo modello della serie Galaxy, che dovrà interpretare il ruolo di nuovo smartphone di punta della Samsung, ha già messo in subbuglio gli utenti del web, che tra rumors, anticipazioni e smentite non sanno più dove sbattere la testa. Il Galaxy S4 si preannuncia come il più rivoluzionario degli smartphone, in grado di soppiantare qualunque altro device in circolazione. Dallo schermo al processore, dal sistema operativo alla fotocamera, sarà tutto altamente tecnologico ed all’avanguardia. Proviamo a fare un sunto di quali dovrebbero essere le fantastiche caratteristiche e funzionalità del Galaxy S4. Partiamo dai rumors che riguardano il prezzo di questo smartphone di ultima generazione. Sembra che la Samsung abbia deciso di abbassare il prezzo di partenza, che per l’ultimo nato era stato di circa 700 euro per il modello base. Naturalmente queste sono le supposizioni che si possono trovare in giro per il web, supposizioni che la casa madre non ha mai confermato. Anche i consumatori italiani stanno spulciando tutta le rete internet per cercare di capire se sarà possibile trovarlo ad un prezzo accessibile, come nel caso di questo Galaxy S4 già pronto ad essere dato a pochi euro come fatto in precedenza anche per questo Samsung Galaxy S3. Una delle novità più importanti che verrà introdotta con il Galaxy S4 dovrebbe essere un processore dedicato esclusivamente al device, secondo le ultime indiscrezioni un Exynos Cortex quad core da circa 2 GHz. Girano anche alcune voci fantascientifiche secondo cui questo processore avrebbe addirittura otto core, per una potenza di calcolo oltre ogni limite, a livello di un PC da tavolo professionale. Lo schermo sarà sicuramente un Amoled di ultima generazione, con una diagonale di circa 5”, ad alta definizione come pretende il mercato.Dovrebbe essere costruito con la tecnologia edge-to-edge, il processo produttivo che permette di rendere minimo lo spessore, e quindi sfruttare tutta la cornice del display per la visualizzazione. Sembrerebbero definitivamente messe da parte le voci che davano questo schermo come il primo display flessibile della storia. Per quanto riguarda la fotocamera il Galaxy S4 dovrebbe montarne una da 13 Megapixels, quella che era già stata prevista per il Galaxy Note II, ma che poi era stata messa da parte per problemi non imputabili alla Samsung. Con il nuovo device la casa sudcoreana potrebbe riprovarci, sperando stavolta di avere successo nella realizzazione. Il tutto sarà sicuramente condito dalla prossima versione, completamente ottimizzata per Galaxy S4, del sistema operativo più in voga del momento, la 4.2 di Android, totalmente personalizzabile dagli utenti come tutte le sue versioni precedenti. Per adesso non sono stati smentiti i rumors riguardanti le varie versioni disponibili, che saranno le stesse del predecessore S3, anche se sembra che per il Galaxy S4 sarà commercializzata una versione da 128 GB. La batteria avrà quasi sicuramente una capacità di almeno 3000 mAh, e sembra il minimo visto che processore e schermo avranno bisogno di molte risorse. Uno dei rumors più inseguiti sulla rete riguarda la data di presentazione del Galaxy S4 e la sua conseguente data di uscita sul mercato. Inizialmente sembrava dovesse essere presentato il prossimo Febbraio al Mobile World Congress che si terrà a Barcellona, per poi essere commercializzato in maggio. Pochi giorni fa invece sembrava che il momento della presentazione sarebbe stata anticipato a gennaio, durante l’International Consumer Electronics Show di Las Vegas. Le ultime notizie che si possono trovare online rimandano la data di presentazione per via di imprevisti problemi tecnici, legati alla produzione del nuovo display. Il nuovo processo produttivo non sarebbe ancora pronto per realizzare una quantità di display tale da coprire la richiesta. Rumors a parte, il Galaxy S4 è già diventato l’oggetto dei desideri della prossima estate.