Samsung Galaxy S3, prezzo incredibile: 432 euro

[caption id="attachment_1767" align="aligncenter" width="400" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 ad un prezzo incredibile, in queste ore, sul sito emporiodigitale.eu, che ha messo in vendita il modello Android a soli 432,61 euro, IVA inclusa, cui vanno però aggiunti circa 12 euro per la spedizione, che, dal canto suo, viene assicurata in circa 5-10 giorni lavorativi. Appare chiaro che, seppur non specificato, dovrebbe trattarsi del Samsung Galaxy S3 con garanzia Europa, quindi non valido per la promozione attraverso la quale, acquistando lo smartphone entro il prossimo 2 dicembre, sarà possibile ottenere gratis il cosiddetto Samsung Galaxy Music. Abbastanza buone le recensioni in Rete sulla piattaforma, ma dati i recenti fatti sul web, è opportuno approfondire la cosa, prima di procedere con l’acquisto. Ulteriori informazioni su questa nuova proposta per il Samsung Galaxy S3? Accedi a questa pagina.