Samsung Galaxy S3, accessori al prezzo più basso su Glamoo

29/11/2012

[caption id="attachment_2894" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 prevede delle offerte anche per quanto concerne i suoi accessori. Particolarmente interessante, più in particolare, quella attiva in queste ore su Glamoo, grazie alla quale ci si può portare a casa dieci prodotti al prezzo di 29,90 euro su Glamoo, al posto di un costo totale che, normalmente, si aggirerebbe attorno ai 75 euro. Gli accessori del Samsung Galaxy S3 in questione, più in particolare, si focalizzano in primis sulla pellicola protettiva, passando per due cover in pelle (colorazione bianca a nera), oltre al foderino (sempre in pelle) e al panno per pulire lo schermo del device. Tra gli altri prodotti compresi nel pacchetto, poi, abbiamo la sempre utile fascia da braccio. La consegna del kit con gli accessori del Samsung Galaxy S3 avverrà entro venti giorni lavorativi dall’ordine, ma per maggiori informazioni vi rimandiamo a questa pagina.

Samsung Galaxy S4, caratteristiche e processore: il punto

Samsung Galaxy S3, prezzo incredibile: 432 euro

