Samsung Galaxy S4, caratteristiche e processore: il punto

[caption id="attachment_2577" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4 processore"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 potrebbe essere concepito con una batteria potenziata, diversa dagli standard dettati dal Samsung Galaxy S3, ma soprattutto con una scheda tecnica decisamente diversa, rispetto a quella emersa nei giorni scorsi grazie a SamMobile, che, dal canto suo, ha ripreso NenaMark 2. Nel corso delle ultime ore, infatti, è aumentato a dismisura lo scetticismo nei confronti dell’articolo in questione, considerando che, tra le altre cose, si parla addirittura di un processore dual core per il Samsung Galaxy S4, inferiore a quello della versione internazionale del Samsung Galaxy S3. Più probabile, invece, che la casa produttrice stia testando lo stesso Samsung Galaxy S4 con componenti di fascia bassa, per poi alzare il tiro man mano che i test sul nuovo smartphone andranno avanti, accompagnandolo con questo iter alla sua uscita.