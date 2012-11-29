Aggiornamento Galaxy S3, Jelly Bean in Canada
[caption id="attachment_2551" align="aligncenter" width="497" caption="Aggiornamento Galaxy S3"][/caption] Aggiornamento Galaxy S3 disponibile, a partire dalla settimana prossima, anche in Canada. Fa dunque un ulteriore passo in avanti la diffusione del sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.1 su uno smartphone estremamente apprezzato dal pubblico, come appunto il Samsung Galaxy S3, lasciando presagire che ulteriori update potrebbero essere rilasciati molto presto. Chiaro il riferimento all'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2 per la versione internazionale del Samsung Galaxy S3, che, come riportato da SamMobile (che ha reso pubblica anche la suddetta indiscrezione sull’update per il pubblico canadese), avrà il merito di introdurre una funzionalità importantissima, come il multi view. Resta da capire quale sarà l’approccio della casa produttrice, per quanto riguarda il problema della durata della batteria: arriverà una patch “intermedia” per il Samsung Galaxy s3, oppure si attenderà direttamente l’aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1.2?
