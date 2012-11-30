Samsung Galaxy S4, le caratteristiche volute dagli utenti

[caption id="attachment_2196" align="aligncenter" width="450" caption="Samsung Galaxy S4 e memoria RAM"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 dovrà puntare soprattutto su una batteria potenziata, per quanto concerne le principali caratteristiche che saranno presentate dalla casa produttrice. E' quanto emerso dal sondaggio hdblog, che ha proposto agli utenti una serie di alternative, per quanto concerne gli aspetti sui quali l'azienda dovrà soffermarsi maggiormente, in vista dell'uscita del nuovo device. E' interessante soffermarsi anche sul fatto che il Samsung Galaxy S4 dovrà fare un passo in avanti dal punto di vista dei materiali utilizzati, per fare breccia nei cuori del proprio bacino d'utenza, essendo stato questo il punto a classificarsi al secondo posto in questo speciale ranking. La questione della durata della batteria, in ogni caso, è senza ombra di dubbio condizionata dalle recenti voci che hanno investito il Samsung Galaxy S3 e il suo aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean.