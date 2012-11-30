Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S3, Android Jelly Bean disponibile per i Wind: download

30/11/2012

[caption id="attachment_2425" align="aligncenter" width="454" caption="Aggiornamento Galaxy S3"]Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 che finalmente chiude il suo ciclo di uscita in Italia, considerando che, in queste ore, è stato messo a disposizione degli utenti il sistema operativo Android Jelly Bean anche per coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S3 Wind, vale a dire l'ultima versione che, fino a 24 ore fa, non aveva ancora toccato con mano il nuovo OS di Google. Al momento non vi sono ancora riscontri attendibili, per quanto concerne la durata della batteria, una volta effettuato l'aggiornamento dell'OS sul Samsung Galaxy S3 Wind, ma nel weekend potrebbero già emergere le prime indicazioni interessanti in tal senso. Per coloro che fanno ancora fatica a trovare la disponibilità dell'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1.1 via OTA, rilasciamo il link al download, reso pubblico di recente da SamMobile.

