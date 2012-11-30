Samsung Galaxy S3, uscita Android Jelly Bean 4.1.2

[caption id="attachment_2473" align="aligncenter" width="530" caption="Jelly Bean Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 dovrebbe vedere in uscita, a breve, il sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.2. Sono queste le indiscrezioni che rimbalzano sul web in queste ore, considerando che, almeno per quanto concerne l'Italia, la piena diffusione del sistema operativo antecedente alla versione che stiamo trattando è ormai garantita. Se da un lato fino a qualche tempo fa si poteva ritenere che Samsung avrebbe fatto le cose con una certa calma, i problemi occorsi alle diverse varianti di Samsung Galaxy S3, relativamente alla durata della batteria, impone alla casa produttrice una strategia più aggressiva sotto questo punto di vista: troppo delicato il bug per lasciarlo in sospeso a lungo. Insomma, la prospettiva di toccare con mano l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2 già nel corso del 2012 per il Samsung Galaxy S3, è reale come non mai.