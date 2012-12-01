Caricamento...

Samsung Galaxy S4 e caratteristiche, dubbi sul processore

01/12/2012

[caption id="attachment_2577" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4 processore"]Samsung Galaxy S4 processore[/caption] Il Samsung Galaxy S4, per quanto concerne le sue possibili caratteristiche, è stato spesso associato negli ultimi tempo ad un presunto processore da otto core, che andrebbe addirittura a raddoppiare quelli che sono gli standard attuali, al momento diffusi sul mercato attraverso il Samsung Galaxy S3. Diversi i fattori che hanno creato un certo scetticismo attorno all'indiscrezione in questione: il processore dello stesso Samsung Galaxy S3 è già ai massimi livelli del settore smartphone e, ad oggi , appare quasi impossibile che determinati standard possano essere addirittura raddoppiati. Più probabile, invece, che si assista più semplicemente ad una normale evoluzione della tecnologia attuale, magari in grado di giustificare i più che probabili 2 GB di memoria RAM per la versione internazionale del Samsung Galaxy S4.

