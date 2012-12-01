Samsung Galaxy S4 e caratteristiche, dubbi sul processore
di Redazione
01/12/2012
[caption id="attachment_2577" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4 processore"][/caption] Il Samsung Galaxy S4, per quanto concerne le sue possibili caratteristiche, è stato spesso associato negli ultimi tempo ad un presunto processore da otto core, che andrebbe addirittura a raddoppiare quelli che sono gli standard attuali, al momento diffusi sul mercato attraverso il Samsung Galaxy S3. Diversi i fattori che hanno creato un certo scetticismo attorno all'indiscrezione in questione: il processore dello stesso Samsung Galaxy S3 è già ai massimi livelli del settore smartphone e, ad oggi , appare quasi impossibile che determinati standard possano essere addirittura raddoppiati. Più probabile, invece, che si assista più semplicemente ad una normale evoluzione della tecnologia attuale, magari in grado di giustificare i più che probabili 2 GB di memoria RAM per la versione internazionale del Samsung Galaxy S4.
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S3 e durata batteria, gli ultimi rumors
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S3, uscita Android Jelly Bean 4.1.2
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti
10/10/2019
Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio
26/07/2019
Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale
10/03/2018