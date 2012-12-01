Samsung Galaxy S3 e durata batteria, gli ultimi rumors

[caption id="attachment_2467" align="aligncenter" width="470" caption="Samsung Galaxy S2 batteria"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 e la durata della batteria, faranno dei passi in avanti nel corso del mese di dicembre? Non si sciolgono i dubbi attorno a questo importante nodo riguardante il device, considerando che la stessa casa produttrice continua a non dare informazioni specifiche in merito, a prescindere dal fatto che il problema, registrato subito dopo l'arrivo sul device del sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.1, possa essere risolto attraverso un ulteriore aggiornamento del sistema operativo, oppure tramite una semplice patch. La questione è tornata d'attualità in settimana, quando anche i Samsung Galaxy S3 brandizzati Wind sono andati incontro al bug, anche se dalle primissime indiscrezioni pare che il calo della durata della batteria sia leggermente inferiore, rispetto a quello registrato in queste settimane con il Samsung Galaxy S3 no brand.