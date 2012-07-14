Samsung Galaxy S3, prezzo a 549 euro su Globalwork

[caption id="attachment_778" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 al prezzo di 549 euro, per pochissime ore, sul sito di Globalwork. E’ questa, con ogni probabilità, l’offerta più interessante di questo weekend, per quanto concerne il tanto ambito smartphone Android, con una corsa al ribasso del prezzo che, nelle ultime due settimane, ha vissuto fasi alterne, tra improvvisi rialzi e nuove proposte vantaggiose. Va precisato, comunque, che il Samsung Galaxy S3 ed il suo prezzo in questione non tengono conto delle spese di spedizione, pari a 10 euro, mentre la variante disponibile per gli utenti è quella di colore bianco. Nel momento in cui vi scriviamo, i Samsung Galaxy S3 disponibili sono solo diciassette, con relativo sollecito per coloro che intendono sfruttare l’occasione. Per visualizzare la pagina in cui è collocata l’offerta del Samsung Galaxy S3 al prezzo di 549 euro, clicca qui.