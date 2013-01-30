Samsung Galaxy S4 contro iPhone 5S, caratteristiche a confronto

[caption id="attachment_2631" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S4 vs. iPhone 5S"] [/caption] Quella tra Samsung Galaxy S4 e iPhone 5S sarà probabilmente la sfida che terrà tutti con il fiato sospeso, durante il 2013 nel settore smartphone. In attesa di scoprire la scheda tecnica definitiva sia del modello Android, sia di quello che sarà lanciato da Apple probabilmente ancora prima della prossima estate, sembrano esserci pochi dubbi sulle fotocamere che i due smartphone monteranno. Entrambe, infatti, dovrebbero garantire un deciso passo in avanti rispetto a quelle dei predecessori, considerando che in entrambe le circostanza dovremmo parlare di 13 megapixel. Il Samsung Galaxy S4, in ogni caso, potrebbe fare la differenza nei confronti dell'iPhone 5S se davvero dovessero essere confermate le caratteristiche del suo processore, che potrebbero focalizzarsi addirittura su un octa core. Staremo a vedere chi vincerà nella battaglia Samsung Galaxy S4 vs. iPhone 5S.