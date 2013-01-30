Caricamento...

Samsung Galaxy S3 no brand e aggiornamento Jelly Bean: tra bug e soluzioni

30/01/2013

[caption id="attachment_1514" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S3 aggiornamento[/caption] Il Samsung Galaxy S3 no brand è nuovamente in attesa di ricevere l’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2 via OTA, con un numero limitato di utenti che è riuscito nell'impresa di portare a termine l’update nella suddetta modalità, ma, in queste ore, un altro argomento tiene banco a proposito dell’update. Nello specifico, vanno segnalati alcuni bug, come del resto vi avevamo anticipato in questi giorni, soprattutto per quanto riguarda la ricarica della batteria (sono diversi i casi in cui non si riesce ad arrivare al 100%), mentre quello del riavvio improvviso del Samsung Galaxy S3 aggiornato a Jelly Bean sembra essere molto più sporadico. Confermato, comunque, che l’eventuale ripristino dei dati di fabbrica dello stesso Samsung Galaxy S3 possa risolvere gran parte dei bug che sono emersi in questi giorni.

