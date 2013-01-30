Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S2, perché Jelly Bean si è fermato?

Redazione Avatar

di Redazione

30/01/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2628" align="aligncenter" width="480" caption="Aggiornamento Galaxy S2"]Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 costantemente al centro di indiscrezioni o di polemiche da parte degli utenti, considerando che nemmeno le novità provenienti da SamMobile la scorsa settimana (con l'update che è scattato in via ufficiale in Spagna e in Cina) hanno placato le lamentele da parte del pubblico soprattutto europeo, che da mesi attende di toccare con mano l'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1.2 per il proprio Samsung Galaxy S2. Il processo, infatti, si è immediatamente arrestato e in questi giorni si parla delle possibili motivazioni che hanno portato ad una situazione di questo tipo. Difficile credere alla storia dei problemi occorsi ai server dell'azienda, in occasione della diffusione di Jelly Bean per il Samsung Galaxy S3 no brand via OTA, mentre è più plausibile che possano essere emersi piccoli problemi con i primi Samsung Galaxy S2 che hanno testato l'aggiornamento sul campo. Si attendono novità.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4: Android 5.0 o Android 4.2?

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3 no brand e aggiornamento Jelly Bean: tra bug e soluzioni

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Galaxy S2 e Ace, in Olanda ancora vietata la vendita

Galaxy S2 e Ace, in Olanda ancora vietata la vendita

21/05/2014

L' aggiornamento Android 4.4.2 KitKat non è disponibile su S3 e S3 mini

L' aggiornamento Android 4.4.2 KitKat non è disponibile su S3 e S3 mini

09/05/2014

Samsung Galaxy Beam 2 è molto più di un cellulare

Samsung Galaxy Beam 2 è molto più di un cellulare

25/04/2014