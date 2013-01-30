Aggiornamento Galaxy S2, perché Jelly Bean si è fermato?

[caption id="attachment_2628" align="aligncenter" width="480" caption="Aggiornamento Galaxy S2"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S2 costantemente al centro di indiscrezioni o di polemiche da parte degli utenti, considerando che nemmeno le novità provenienti da SamMobile la scorsa settimana (con l'update che è scattato in via ufficiale in Spagna e in Cina) hanno placato le lamentele da parte del pubblico soprattutto europeo, che da mesi attende di toccare con mano l'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1.2 per il proprio Samsung Galaxy S2. Il processo, infatti, si è immediatamente arrestato e in questi giorni si parla delle possibili motivazioni che hanno portato ad una situazione di questo tipo. Difficile credere alla storia dei problemi occorsi ai server dell'azienda, in occasione della diffusione di Jelly Bean per il Samsung Galaxy S3 no brand via OTA, mentre è più plausibile che possano essere emersi piccoli problemi con i primi Samsung Galaxy S2 che hanno testato l'aggiornamento sul campo. Si attendono novità.