Samsung Galaxy S4: Android 5.0 o Android 4.2?

Il Samsung Galaxy S4 potrà contare sul sistema operativo Android Key Lime Pie 5.0 sin dal momento del suo lancio sul mercato, oppure dovrà ripiegare per forza di cose su Android 4.2? C'è grande incertezza, in queste ore, sulle caratteristiche e sulla versione dell'OS che la casa produttrice sceglierà per il modello Android più atteso del 2013, alla luce degli ultimi dubbi che sono stati sollevati in Rete. In particolare, se fino a pochi giorni fa sembrava certo che Android Key Lime Pie 5.0 potesse esordire proprio con il Samsung Galaxy S4, le voci sull'uscita dello smartphone già nel corso del mese di aprile hanno fatto salire le quotazioni di Android 4.2, al punto che Key Lime Pie, secondo gli addetti ai lavori, potrebbe essere risparmiato per il Nexus 5, o addirittura per il Motorola X-Phone. Insomma, potrebbe trattarsi non del miglior lancio possibile per il Samsung Galaxy S4.