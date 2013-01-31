Aggiornamento Galaxy S3, Jelly Bean fermo via OTA e via Odin: non ci sono date
[caption id="attachment_2425" align="aligncenter" width="454" caption="Aggiornamento Galaxy S3"][/caption] Aggiornamento Galaxy S3 fermo anche negli ultimi due giorni, per quanto concerne lo sbarco del sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.2 sul Samsung Galaxy S3 no brand. A differenza di quanto si era percepito nei giorni scorsi, quando Samsung parlò su Facebook di una rapida risoluzione delle questioni emerse in questi giorni, soprattutto in merito alle problematiche server, la questione sta andando decisamente per le lunghe. Moltissimi utenti, infatti, riscontrano ancora la mancata disponibilità dell'aggiornamento Galaxy S3 sia via OTA, sia via Odin, a testimonianza del fatto che l'ostacolo tecnico che la casa produttrice sta affrontando di recente è più complessa di quanto si potesse pensare. Ovvio che in questo contesto, gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S3 Tim siano destinati a vedere prolungata l'attesa per l'uscita di Android Jelly Bean 4.1.2.
