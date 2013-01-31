Samsung Galaxy S3, aggiornamento Jelly Bean ok in altri Paesi

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530" caption="Aggiornamento Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 ha fatto parlare molto di sé, in questi giorni, per quanto riguarda la disponibilità dell'aggiornamento di Android Jelly Bean 4.1.2 in Italia, con un particolare riferimento alla versione no brand del dispositivo, alla luce del fatto che l'update è stato sospeso sia via Odin, sia via OTA. Coloro che si aspettavano un problema sparso in giro per il mondo, però, pare fossero in errore: in realtà, infatti, l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2 sta procedendo senza alcun problema altrove, se si pensa che addirittura in Vietnam (con tutto il rispetto per il Paese in questione) è stato possibile importare l'OS, per il Samsung Galaxy S3, nel corso degli ultimissimi giorni, senza dimenticare la Macedonia ed il Portogallo. Insomma, come sempre le anormalità avvengono solo in Italia.