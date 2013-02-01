Samsung Galaxy S4, uscita ad aprile: ecco il documento segreto

[caption id="attachment_3581" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 in uscita ad aprile è un'indiscrezione che, in queste ore, ha un alleato in più. A quanto pare, infatti, giunge direttamente dalla Nuova Zelanda la foto di un documento, dove viene menzionato un premio di produzione, nel caso in cui la realizzazione dello stesso Samsung Galaxy S4 dovesse essere garantita entro il prossimo 8 aprile. Se la metà dovesse essere raggiunta, sarebbe a quel punto più che probabile l'uscita definitiva sul mercato del Samsung Galaxy S4 non oltre il prossimo 15 aprile, vale a dire la data che era stata fissata in un primo momento da SamMobile. Insomma, cominciano ad essere della basi solide per le voci che vedono la casa produttrice fortemente interessata a lanciare lo smartphone in tempi molto più ristretti, rispetto alle previsioni iniziali.