Samsung Galaxy S3 Tim, aggiornamento Android Jelly Bean 4.1.2 dopo febbraio

Redazione Avatar

di Redazione

01/02/2013

[caption id="attachment_2184" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 aggiornamento Kies"]Samsung Galaxy S3 aggiornamento Kies[/caption] Il Samsung Galaxy S3 Tim riceverà l’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2 entro il mese di febbraio? E’ questo uno dei quesiti che ci si pone in questi giorni nel settore smartphone, considerando che i problemi occorsi al Samsung Galaxy S3 no brand, che ha da sempre avuto la precedenza sulla variante marchiata Tim, si stanno rivelando più gravi del previsto. In un contesto di questo tipo, più in particolare, alla luce di quanto avvenuto anche con l’aggiornamento Galaxy S3 per Android Jelly Bean 4.1.1, è facile immaginare che i tempi di attesa per il Samsung Galaxy S3 Tim possano dilungarsi ulteriormente, nonostante l’operatore stia dichiarando sulla sua pagina Facebook, in questi giorni, che l’aggiornamento in questione è molto vicino all’uscita. Staremo a vedere quali scenari si apriranno per il device.

