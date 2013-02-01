Jelly Bean Galaxy S2, uscita impossibile a febbraio?

[caption id="attachment_2761" align="aligncenter" width="530" caption="Jelly Bean Galaxy S2"] [/caption] Jelly Bean Galaxy S2 potrebbe essere un aggiornamento impossibile da vedere in uscita nel corso del mese di febbraio, almeno per quanto riguarda l'Italia. L'ultima settimana, infatti, è stata caratterizzata da un immobilismo a dir poco preoccupante per il Samsung Galaxy S2, con l'azienda che sembra essere al momento incapace di garantire l'aggiornamento in questione in un numero sufficiente di Paesi. Il pessimismo degli utenti tende ad accentuarsi per il fatto che la casa produttrice, da un po' di tempo a questa parte, garantisce gli aggiornamenti in Italia in tempi spesso e volentieri dilatati, lasciandoci pensare che, appena la situazione riuscirà finalmente a sbloccarsi, sarà necessario attendere ancora qualche settimana prima che si possa toccare con mano anche qui da noi l'aggiornamento del Samsung Galaxy S2 ad Android Jelly Bean 4.1.2.