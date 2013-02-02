Caricamento...

Samsung Galaxy S4, il prezzo sale?

Redazione Avatar

di Redazione

02/02/2013

[caption id="attachment_3281" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 potrebbe avere un prezzo più elevato rispetto alle attese. In queste ore, infatti, SamMobile ha riportato l’indiscrezione secondo cui la casa produttrice avrebbe deciso di avere un maggiore controllo sulle vendite del dispositivo, rispetto a quanto avvenuto in passato, evitando che i device con l’impianto software concepito per un determinato Paese, possano essere esportati all’estero. Se le voci dovessero essere confermate, l’intero processo di fornitura diventerebbe leggermente più complesso, con i costi per i rivenditori che potrebbero essere maggiorati durante la fase di approvvigionamento del Samsung Galaxy S4. E’ a partire da tali presupposti che il prezzo del Samsung Galaxy S4, in determinate aree dove questa nuova politica sarà sperimentata sul campo, rischia seriamente di andare incontro ad una piccola impennata.

