Aggiornamento Galaxy S3, Samsung prende le contromisure

[caption id="attachment_2551" align="aligncenter" width="497" caption="Aggiornamento Galaxy S3"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S3 utile per Samsung, almeno per quanto concerne gli scenari futuri. A quanto pare, infatti, la casa produttrice ha capito di aver gestito il processo di diffusione degli update per il Samsung Galaxy S3 (come nel caso di Android Jelly Bean 4.1.2) non nel modo migliore, apportando una possibile modifica alla propria politica. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l’intenzione dell’azienda sarebbe quella di garantire a rivenditori e utenti un maggiore controllo sugli aggiornamenti nei vari Paesi, creando i presupposti affinché non vi sia più alcun gap tra una versione e l’altra del Samsung Galaxy S4, in termini di tempi di uscita dell’update. Se la nuova politica della casa produttrice dovesse essere confermata, sarebbe comunque impossibile effettuare un aggiornamento al dì fuori del proprio Paese. Insomma, tutte contromisure emerse in seguito ai problemi occorsi all’aggiornamento Galaxy S3.