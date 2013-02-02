Jelly Bean Galaxy S2, aggiornamento ufficialmente in uscita a marzo

[caption id="attachment_885" align="aligncenter" width="480" caption="Samsung Galaxy S2"] [/caption] Jelly Bean Galaxy S2 può essere considerato ufficialmente un aggiornamento in uscita durante il mese di marzo, almeno stando a quanto dichiarato in queste ore da Samsung Ucraina, che, in riferimento al Paese in questione, ha spento definitivamente sul nascere la speranza che il Samsung Galaxy S2 potesse toccare con mano l'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1.2 già a febbraio. Impossibile, almeno per ora, stabilire se la notizia debba riguardare anche gli altri Paesi, tra cui l'Italia, ma è certo che il blocco della diffusione del suddetto aggiornamento (ci si è fermati alla Cina e alla Spagna) non autorizza ad essere ottimisti. L'Ucraina e i Paesi limitrofi, inoltre rappresenta una delle zone preferite di Samsung, per avviare i test sul campo degli aggiornamenti: insomma, ci sono tutti i presupposti per applicare il ritardo accumulato da Jelly Bean Galaxy S2 anche nel resto d'Europa.