Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy S3, caratteristiche verniciatura identiche?

03/02/2013

[caption id="attachment_1696" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy S3[/caption] Samsung Galaxy S4 vs. Samsung Galaxy S3 già partito, considerando che, in queste ore, è possibile già soffermarsi su alcune caratteristiche che potrebbero rappresentare una sorta di continuità per la casa produttrice coreana, intenzionata a non rivoluzionare completamente, almeno sul fronte dell'estetica, uno smartphone che in questi mesi ha comunque superato la soglia di 40 milioni di vendite. Non è un caso che si parli con insistenza della possibile verniciatura in comune tra il Samsung Galaxy S4 ed il Samsung Galaxy S3, fermo restando il mistero sui materiali che saranno utilizzati per la realizzazione del nuovo device. E' la notizia riportata di recente da una fonte coreana, Etnews, che quindi parte da un elemento di raccordo tra i due dispositivi che, per motivi diversi, hanno fatto parlare e faranno parlare molto delle rispettive caratteristiche.

