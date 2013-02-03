Caricamento...

Samsung Galaxy S2, aggiornamento Android Jelly Bean 4.1.2 anche in Italia a marzo

Redazione Avatar

di Redazione

03/02/2013

[caption id="attachment_2163" align="aligncenter" width="440" caption="Samsung Galaxy S2 e aggiornamento Android Jelly Bean"]Samsung Galaxy S2 aggiornamento Android Jelly Bean[/caption] Il Samsung Galaxy S2 è destinato a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2 a marzo anche in Italia, almeno stando alle ultime indiscrezioni che giungono direttamente dalla Rete, considerando una serie di analisi portate avanti a freddo, in seguito all'annuncio di Samsung Ucraina, che ha fissato proprio il suddetto termine per la disponibilità dell'update nel Paese. Difficile, conoscendo quelli che sono gli standard della casa produttrice, che l'azienda possa garantire un aggiornamento di questo tipo, in anticipo, per il mercato italiano, prima che il Samsung Galaxy S2 possa ricevere Android Jelly Bean 4.1.2 in Paesi simili, considerando che queste sono proprio le zone in cui il colosso coreano è solito sperimentare sul campo i propri update. In ogni caso, l'aggiornamento Galaxy S2 potrebbe restare disponibile per le sole Spagna e Cina ancora per un po'.

