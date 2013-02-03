Samsung Galaxy S3 al prezzo migliore: offerta incredibile
03/02/2013
[caption id="attachment_2953" align="aligncenter" width="520" caption="Samsung Galaxy S3"][/caption] Il Samsung Galaxy S3 al prezzo migliore possibile, continua ad essere disponibile all'interno del sito ordinagratis.com, considerando l'offerta che consente di acquistare quello che resta lo smartphone Android più ambito sul mercato, con un esborso pari a soli 409 euro, decisamente al dì sotto delle proposte apparse in Rete. Se da un lato le spese di spedizione del Samsung Galaxy S3 non sono incluse nel prezzo, ammontando in questo caso a poco meno di 12 euro, dall'altro il valore aggiunto dell'offerta, dal punto di vista economico, resta fuori discussione, con la possibilità di portarsi a casa lo smartphone nella variante Pebble Blu. Coloro che vogliono scoprire maggiori dettagli sul Samsung Galaxy S3 al prezzo migliore in cui ci siamo imbattuti, possono comunque accedere a questa pagina.
