Samsung Galaxy S4, aggiornamento Android velocissimo?

Il Samsung Galaxy S4 potrebbe andare incontro ad aggiornamenti del sistema operativo Android velocissimi. Sono queste le ultime indiscrezioni che giungono direttamente da SamMobile, secondo cui la casa produttrice, oltre ad avere un maggiore controllo sul processo di vendita del dispositivo, intende evitare che vi sia una certa discrepanza nei tempi di uscita di un determinato aggiornamento. E' clamoroso, sotto questo punto di vista, quanto sta avvenendo negli ultimi tempi con il Samsung Galaxy S3, alla luce di un update, quello di Android Jelly Bean 4.1.2, che ha richiesto tempi di diffusione su larga scala più dilatati di quanto si potesse pensare. Per evitare che la storia si possa ripetere con il Samsung Galaxy S4, pertanto, pare scontato che la casa produttrice gestirà con un ruolo più importante l'intero processo nei prossimi mesi.