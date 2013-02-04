Aggiornamento Galaxy S3, Jelly Bean all'estero: nessun bug

[caption id="attachment_2425" align="aligncenter" width="454" caption="Aggiornamento Galaxy S3"] [/caption] L'aggiornamento Galaxy S3 continua a non presentare alcun bug, per quanto concerne la diffusione di Android Jelly Bean 4.1.2 all'estero, a testimonianza del fatto che le ormai famose problematiche server sembrano essere una peculiarità, estremamente antipatica, solo per i Samsung Galaxy S3 che sono stati lanciati sul mercato italiano. E' sempre più fitto, pertanto, il mistero che sta accompagnando la diffusione di questo aggiornamento Galaxy S3, con un particolare riferimento alla versione no brand del device, a maggior ragione se si pensa che il Samsung Galaxy S3 Vodafone ha ricevuto l'update, senza alcun problema di download, lo scorso 21 dicembre. E' probabile che al mondo vi siano varianti più vendute del Samsung Galaxy S3 no brand, eppure la questione server resta in piedi solo in questo caso: misteri del colosso coreano.