Aggiornamento Galaxy S2 a Jelly Bean in Italia: ipotesi sulla data di uscita

L'aggiornamento Galaxy S2 ad Android Jelly Bean 4.1.2 è stato uno degli argomenti più discussi nel corso dell'ultimo fine settimana, considerando che le voci provenienti dall'Europa dell'Est hanno in qualche modo raffreddato gli animi di coloro che attendevano e attendono l'update per il Samsung Galaxy S2. Come noto ormai a tutti, è probabile che l'aggiornamento Galaxy S2 in questione non sarà più disponibile prima del mese di marzo, almeno per quanto riguarda l'Ucraina, ma sono noti anche i tempi di uscita dei nuovi pacchetti software in Italia, estremamente lenti: se la diffusione da un lato riprenderà ufficialmente il prossimo 3 marzo, è più che lecito immaginare che Android Jelly Bean 4.1.2 metterà piede nel nostro Paese durante la seconda metà dello stesso mese di marzo. Il tutto, ovviamente sperando che non vi siano ulteriori problemi per il Samsung Galaxy S2.