Samsung Galaxy S4, nessuna presentazione al CES: ulteriori conferme

[caption id="attachment_1831" align="aligncenter" width="490" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 non sarà protagonista di alcuna presentazione, in occasione di un evento come il CES 2013, che si terrà nei prossimi giorni in Spagna. Nonostante la notizia fosse ormai scontata, considerando che, con ogni probabilità, la sua prima apparizione pubblica si terrà entro la fine del mese di marzo, mentre l'uscita potrebbe aversi a metà aprile, è significativo evidenziare quanto riportato da CNET. A parlare, in questo caso, sarebbe stata una fonte che viene ritenuta molto vicina alla casa produttrice, con il Samsung Galaxy S4 che, pertanto, si appresta a ricoprire un ruolo di primaria importanza durante la prossima primavera. Nonostante il leggero slittamento, lo smartphone sarà comunque acquistabile prima che Apple riesca a commercializzare il suo nuovo iPhone 5S, forse in arrivo durante il mese di giugno secondo le ultime indiscrezioni.