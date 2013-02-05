Samsung Galaxy S3 vs BlackBerry Z10: schede tecniche a confronto
di Redazione
05/02/2013
[caption id="attachment_3615" align="aligncenter" width="384" caption="Samsung Galaxy S3 vs BlackBerry Z10"][/caption] Samsung Galaxy S3 vs BlackBerry Z10 è un confronto per certi versi inevitabile, in questi giorni, nel settore smartphone, considerando anche il grande rumore che è stato fatto di recente per il primo device concepito dal colosso canadese, caratterizzato dal sistema operativo BlackBerry 10. Nello specifico, il prodotto appena presentato si lascia preferire dal punto di vista dello schermo, considerando che, nonostante le dimensioni ridotte (4.2 pollici, rispetto ai 4.8 del Samsung Galaxy S3), può contare su una migliore risoluzione (1280x768, superiore a 1280x720). Il vero punto a favore del device Android, al dì là del numero superiore di applicazioni disponibili sul Play Store, si focalizza sul processore quad core, che ha una potenza nettamente più significativa del BlackBerry Z10 (dual core da 1.5 Ghz). Sostanziale pareggio, invece, per le fotocamere del Samsung Galaxy S3 e del BlackBerry Z10 (8 megapixel).
Articolo Precedente
Jelly Bean Galaxy S3, aggiornamento fermo: ecco il vero motivo
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S4, nessuna presentazione al CES: ulteriori conferme
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna
12/08/2016
Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo
15/02/2016