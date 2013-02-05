Samsung Galaxy S3 vs BlackBerry Z10: schede tecniche a confronto

[caption id="attachment_3615" align="aligncenter" width="384" caption="Samsung Galaxy S3 vs BlackBerry Z10"] [/caption] Samsung Galaxy S3 vs BlackBerry Z10 è un confronto per certi versi inevitabile, in questi giorni, nel settore smartphone, considerando anche il grande rumore che è stato fatto di recente per il primo device concepito dal colosso canadese, caratterizzato dal sistema operativo BlackBerry 10. Nello specifico, il prodotto appena presentato si lascia preferire dal punto di vista dello schermo, considerando che, nonostante le dimensioni ridotte (4.2 pollici, rispetto ai 4.8 del Samsung Galaxy S3), può contare su una migliore risoluzione (1280x768, superiore a 1280x720). Il vero punto a favore del device Android, al dì là del numero superiore di applicazioni disponibili sul Play Store, si focalizza sul processore quad core, che ha una potenza nettamente più significativa del BlackBerry Z10 (dual core da 1.5 Ghz). Sostanziale pareggio, invece, per le fotocamere del Samsung Galaxy S3 e del BlackBerry Z10 (8 megapixel).