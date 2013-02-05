Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3 vs BlackBerry Z10: schede tecniche a confronto

Redazione Avatar

di Redazione

05/02/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_3615" align="aligncenter" width="384" caption="Samsung Galaxy S3 vs BlackBerry Z10"]Samsung Galaxy S3 vs BlackBerry Z10[/caption] Samsung Galaxy S3 vs BlackBerry Z10 è un confronto per certi versi inevitabile, in questi giorni, nel settore smartphone, considerando anche il grande rumore che è stato fatto di recente per il primo device concepito dal colosso canadese, caratterizzato dal sistema operativo BlackBerry 10. Nello specifico, il prodotto appena presentato si lascia preferire dal punto di vista dello schermo, considerando che, nonostante le dimensioni ridotte (4.2 pollici, rispetto ai 4.8 del Samsung Galaxy S3), può contare su una migliore risoluzione (1280x768, superiore a 1280x720). Il vero punto a favore del device Android, al dì là del numero superiore di applicazioni disponibili sul Play Store, si focalizza sul processore quad core, che ha una potenza nettamente più significativa del BlackBerry Z10 (dual core da 1.5 Ghz). Sostanziale pareggio, invece, per le fotocamere del Samsung Galaxy S3 e del BlackBerry Z10 (8 megapixel).

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Jelly Bean Galaxy S3, aggiornamento fermo: ecco il vero motivo

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4, nessuna presentazione al CES: ulteriori conferme

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015