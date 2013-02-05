Jelly Bean Galaxy S3, aggiornamento fermo: ecco il vero motivo

[caption id="attachment_2486" align="aligncenter" width="530" caption="Jelly Bean Galaxy S3"] [/caption] Jelly Bean Galaxy S3, almeno per quanto riguarda l'arrivo dell'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1.2 per il Samsung Galaxy S3 no brand in Italia, potrebbe essere fermo non tanto per problemi riguardanti i server della casa produttrice, quanto per un vero e proprio bug, le cui caratteristiche sembrano essere spuntate in queste ore, quasi per caso, per bocca della stessa Samsung. Alla base di tutto, più in particolare, ci sarebbe il problema dello Sleep of Death, con cui non si può più sbloccare il device, dopo averlo messo in standby. La notizia sarebbe emersa da un feedback fornito sui social network da parte della stessa azienda, creando una certa confusione tra gli utenti che dispongono di un Samsung Galaxy S3 nel nostro Paese e che da un mese mezzo, ormai, attendono di toccare con mano l'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1.2.