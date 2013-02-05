Jelly Bean Galaxy S3, aggiornamento no brand di nuovo attivo

[caption id="attachment_2338" align="aligncenter" width="526" caption="Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean multi view"] [/caption] Jelly Bean Galaxy S3 vede l'aggiornamento del sistema operativo nuovamente attivo, con un particolare riferimento al Samsung Galaxy S3 no brand, che finalmente sembra in grado di portare a termine l'operazione via OTA, almeno stando alle segnalazioni che stanno prendendo piede in queste ore sul web. Si viene dunque a chiudere una telenovela che aveva preso piede poco più di dieci giorni fa, quando l'azienda aveva preannunciato su Facebook la sospensione dell'update, a causa di problematiche server, salvo poi menzionare bug di natura tecnica. L'auspicio, ovviamente, è che questa volta non emergano problemi, sia durante l'installazione dell'aggiornamento, sia subito dopo aver portato l'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1.2 per il proprio Samsung Galaxy S3 no brand. Non resta che verificare la disponibilità di update sul proprio device.