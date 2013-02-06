Samsung Galaxy S4, caratteristiche sistema operativo: Android Key Lime Pie 5.0 non subito

[caption id="attachment_2391" align="aligncenter" width="512" caption="Samsung Galaxy S4 Android 4.2"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4, per quanto riguarda le caratteristiche del sistema operativo, dovrà probabilmente accontentarsi dell'aggiornamento ad Android 4.2.1, almeno in un primo momento, considerando che le ultime voci provenienti dalla Rete parlano di un esordio per Android Key Lime Pie 5.0 sul Motorola X Phone, alla luce del fatto che Google vuole in qualche modo dare fiducia (anche simbolicamente) ad una casa produttrice che è stata acquisita diverso tempo fa. Negli ultimi giorni, come se non bastasse, si è parlato anche della mancata uscita dell'aggiornamento del sistema operativo Android 4.2.2, ragion per cui il Samsung Galaxy S4 dovrà restare per un po' ancorato all'OS che, ad oggi, è già in uso sui modelli appartenenti alla famiglia Nexus. Insomma, se le voci dovessero essere confermate, non sarebbe l'inizio ideale per il Samsung Galaxy S4.