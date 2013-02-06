Samsung Galaxy S3 Tim, aggiornamento Jelly Bean in una settimana? Ecco i dubbi

[caption id="attachment_2473" align="aligncenter" width="530" caption="Jelly Bean Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 Tim con l’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2 nel corso di una settimana? E’ questa l’opinione che stanno maturando gli utenti in questi giorni, considerando che gli annunci diramati sia da Samsung Italia, sia da Tim su Facebook, lasciano immaginare che l’update possa effettivamente arrivare in tempi ristretti. Il fenomeno che si è venuto a creare, tuttavia, rischia di creare false illusioni per gli utenti: in occasione del rilascio dell’aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1.1, infatti, abbiamo già notato che gli annunci da parte della casa produttrice e dell’operatore, soprattutto quando non sono accompagnati da date precise, rischiano di cadere in una “relatività”, dalla quale si vengono a creare tempi di attesa per il Samsung Galaxy S3 decisamente più dilatati rispetto alle aspettative. Quale sarà il destino del Samsung Galaxy S3 Tim?