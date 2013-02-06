Samsung Galaxy S4, presentazione e uscita: ecco gli appuntamenti

[caption id="attachment_1818" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 in presentazione il prossimo 15 marzo? In questi minuti, più in particolare, una fonte del calibro di SamMobile ha deciso di correggere il tiro, parlando della prima apparizione pubblica una settimana prima, rispetto a quanto era stato comunicato in precedenza, fermo restando che, almeno per ora, la location in cui si terrà l’evento è ancora top secret. Per quanto concerne l’uscita definitiva sul mercato del Samsung Galaxy S4, SamMobile fissa l’appuntamento durante le prime battute del mese di aprile, almeno per quanto riguarda l’Est Europa, mentre gli altri Paesi europei, tra cui l’Italia, riceveranno il device insieme all’Asia due o tre settimane dopo. A chiudere il cerchio, poi, gli Stati Uniti, l’Australia e l’Africa, dove il Samsung Galaxy S4 farà la propria apparizione solo a maggio.