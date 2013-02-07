Samsung Galaxy S4, caratteristiche sistema operativo: uscita con Android Jelly Bean 4.2.2

[caption id="attachment_3263" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 vive un'altra piccola svolta, per quanto concerne le caratteristiche del suo sistema operativo, considerando che, con ogni probabilità, il dispositivo potrà contare da subito su Android Jelly Bean 4.2.2, approcciando in questo modo una via di mezzo tra la prospettiva più negativa, ovvero quella focalizzata su Android 4.2.1, e quella tanto invocata dagli utenti, basata invece su Android Key Lime Pie 5.0. Se quest'ultima sarà impossibile soprattutto per la tardiva presentazione dell'OS, probabilmente successiva all'uscita sul mercato del Samsung Galaxy S4, allo stesso tempo, in questi giorni, si parla con insistenza dell'effettivo arrivo sulla scena del settore smartphone di Android 4.2.2 (quasi sicuramente durante il mese di marzo), con l'obiettivo di correggere semplicemente alcuni bug che hanno caratterizzato il suo predecessore. Parziale consolazione, dunque, per il Samsung Galaxy S4, in attesa dell'aggiornamento più atteso.