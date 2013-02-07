Aggiornamento Galaxy S3, Jelly Bean 4.1.2 risolve alcuni bug

[caption id="attachment_1677" align="aligncenter" width="530" caption="Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S3 in grado di risolvere una serie di bug? Sembrerebbe di sì, almeno stando a quanto riportato in queste ore dai primi utenti che hanno potuto sperimentare l'update del sistema operativo per il Samsung Galaxy S3 no brand ad Android Jelly Bean 4.1.2, messo a disposizione della casa produttrice nella giornata di martedì. Mancano ancora riscontri ufficiali, ma sono diverse le segnalazioni che parlano di un Samsung Galaxy S3 migliorato, per quanto concerne la delicata questione della durata della batteria, anche se i passi in avanti, sotto questo punto di vista, sono comunque limitati. Nessun problema per il multi view, giunto sul Galaxy S3 proprio con l'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1.2, mentre i tempi di ricarica della stessa batteria sarebbero aumentati nell'ordine del 10%. Nei prossimi giorni, in ogni caso, sarà possibile essere più precisi sull'aggiornamento Galaxy S3.