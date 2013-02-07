Samsung Galaxy S3 Vodafone, disponibile l'aggiornamento I9300BUEMA

[caption id="attachment_3662" align="aligncenter" width="277" caption="Aggiornamento Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 Vodafone riceve in queste ore un nuovo aggiornamento, il cui nome è I9300BUEMA, auspicando che nel giro di pochi giorni possa essere reso disponibile anche alle altre versioni dello smartphone che sono in commercio in Italia, al dì là dei plus contenuti nel suddetto update. In un contesto simile, più in particolare, è importante evidenziare in primo luogo che l'update è ancora basato sul sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.2 e che al momento è impossibile risalire sui plus che possono essere associati allo stesso aggiornamento. Il suo peso, comunque, non è irrisorio, considerando che si superano i 70 MB. La notizia, comunque, rappresenta per certi versi una beffa per gli utenti che dispongono di un Samsung Galaxy S3 Tim, essendo ancora in attesa di novità sul fronte di Android Jelly Bean 4.1.2.